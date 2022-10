Explosion an Tankstelle in Irland: Zahl der Opfer steigt auf sieben

Dublin – Die Zahl der Toten infolge einer Explosion an einer Tankstelle in der irischen Grafschaft Donegal ist auf sieben gestiegen. Das berichtete die irische Rundfunkanstalt RTÉ am Samstag unter Berufung auf die Polizei. Am Freitag war zunächst von drei Toten die Rede gewesen. Acht Menschen sollen zudem mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden sein. Berichten zufolge wurden weitere Menschen vermisst, mit Überlebenden werde aber nicht mehr gerechnet.