Hochstaplerin Sorokin unter Bedingungen aus Abschiebehaft entlassen

New York – Die deutsch-russische Hochstaplerin Anna Sorokin (31) ist in den Vereinigten Staaten aus der Abschiebehaft entlassen worden. Die 31-Jährige habe die Anstalt am Freitagabend verlassen dürfen, teilte die Behörde mit. Der TV-Sender NBC berichtete, Sorokin habe eine Kaution von 10.000 Dollar hinterlegt und werde mit Fußfessel unter Hausarrest in New York gestellt. Die Freilassung ändert nichts an der Absicht der amerikanischen Behörden, Sorokin abzuschieben.