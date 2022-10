Alpine verpflichtete Pierre Gasly, AlphaTauri schnappte sich Nyck de Vries

Suzuka - Der Franzose Pierre Gasly wird kommende Saison für Alpine in der Formel 1 fahren und den zu Aston Martin abwandernden Fernando Alonso ersetzen. Das gab der Rennstall am Samstag bekannt. Der 26-jährige Gasly, der derzeit bei AlphaTauri engagiert ist, wird Teamkollege seines Landsmannes Esteban Ocon. Bei AlphaTauri wurde damit ein Platz für Nyck de Vries frei, die Verpflichtung wurde ebenfalls offiziell.

"Für ein Team mit französischen Wurzeln zu fahren, ist etwas Besonderes", sagte Gasly am Samstag am Rande des Formel-1-Rennens in Suzuka zu seinem Wechsel. Der Niederländer de Vries feierte in Monza ein beachtliches Debüt, als er bei Williams für den wegen einer Blinddarmoperation fehlenden Alexander Albon einsprang und als Neunter gleich zwei Punkte holte. Der 27-Jährige gewann für Mercedes Titel in der vollelektrischen Rennserie Formel E.