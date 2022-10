Zammer Designerin und Textilkünstlerin Martina Öttl auf Tuchfühlung mit Peru

Zams, Wien – Ihre Kollektion hing am seidenen Faden. Obwohl die verwendeten Stoffe ja eigentlich aus Wolle sind – peruanischer Schafwolle. Die wunderschönen Kleidungsstücke, die die gebürtige Zammer Designerin und Textilkünstlerin Martina Öttl in den letzten drei Jahren entworfen und geschneidert hat, hätte es fast nicht gegeben. Ihr Herzensprojekt stand „auf der Kippe“. Und schuld war die peruanische Post.

2018 reiste die frischgebackene Damenkleidermachermeisterin in die Anden. Nach einem Architekturstudium und ihrer Ausbildung am Modedesign-Kolleg in Wien brauchte sie eine Auszeit. Geplant war ein halbes Jahr, in dem sie ein Praktikum in einer Näherei in Moro absolvieren wollte – geworden sind daraus eineinhalb Jahre.