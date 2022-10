Nordkorea bezeichnete Raketenstarts als „Selbstverteidigung"

Trotz starker Proteste hat Nordkorea in den vergangenen Wochen mehrfach ballistische Raketen abgefeuert. Am Dienstag hatte das Land zudem erstmals seit fünf Jahren eine Mittelstreckenrakete über die japanische Inselgruppe fliegen lassen. Die USA entsandten am Mittwoch ihren nukleargetriebenen Flugzeugträgers "USS Ronald Reagan" in die Gewässer östlich der koreanischen Halbinsel.