Smart #1 von Mercedes und Geely: Der Neustart rückt immer näher

Wien – Noch zehrt Smart von einer angezählten Zusammenarbeit von Mercedes-Benz mit Renault. Die Kooperation des deutschen Herstellers mit dem französischen Unternehmen führte zum aktuellen Angebot des Fortwo (Cabrio) und des Forfour auf der einen Seite und des Twingo auf der anderen Seite. So richtig zufrieden zeigte sich offenbar keiner der Beteiligten, auch die Kundschaft wollte nicht über Gebühr anwachsen. Zu skeptisch sahen viele das Zusammenwirken von Mercedes und Renault, das Ergebnis, insbesondere die vollelektrischen Varianten, wollten mit ihrem Reichweiten-Angebot in Relation zum stolzen Preis nicht wirklich überzeugen. Auch die Kostenrechner in Stuttgart machten sich Gedanken – und so kam es zu einer neuen Eigentumskonstruktion und zu einem neuen Projekt. Geely, unter anderem Volvo-Eigentümer und Mercedes-Großaktionär, kaufte sich im Rahmen eines Joint Ventures bei Smart zur Hälfte ein – und stellt für neue Modelle eine eigene Elektroauto-Plattform zur Verfügung. Die steht Pate für das angekündigte Kompakt-SUV #1.