20-Jähriger „surfte" in Wien auf Zug: Schwer verletzt

Wien – Ein 20 Jahre alter Mann soll in der Nacht auf Samstag, gegen 1.25 Uhr, in der Station Wien-Praterstern auf das Dach eines Zuges geklettert und mitgefahren sein. In der Station Traisengasse sei der Mann dann offenbar mit der Oberleitung in Berührung gekommen und vom Zug auf die Gleise gefallen, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Passanten hätten dem Schwerverletzten von den Gleisen auf den Bahnsteig geholfen und die Einsatzkräfte alarmiert.