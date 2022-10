Nachwuchs zum Auftakt: Ein emotionaler Start für TI-Coach Hernandez

Eine gute Stimmung im Team zu haben, gilt auch jedes Jahr als Ihr Credo. Wieso ist das so entscheidend?

Hernandez: Wir sind keine Vollprofis, umso wichtiger ist der Spirit. Es ist entscheidend, eine gute Atmosphäre zu haben, damit alle abseits ihrer anderen Belastungen wie Arbeit oder Schule alles geben können. Das Training muss trotz harter Arbeit, hoher Quantität und Qualität auch Spaß machen. Nur so schafft man es, dass alle zusammenarbeiten und im Spiel um jeden Ball kämpfen.

Hernandez: Wir sind gegen den Vorjahresdritten gut eingestellt. Aber Vorbereitungsspiele können gut laufen, wenn es dann um Tabellenpunkte geht, ist das oft was anderes. Jetzt werden wir erst mal sehen, was Herz und Seele unseres neuen Teams sind. Es wird also spannend.