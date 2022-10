Renault Austral: Neue französische Welle

Für den Kadjar-Nachfolger Austral gibt es keinen Dieselmotor. © Renault

Von Stefan Pabeschitz

Entgeltliche Einschaltung

Madrid – Die Ablöse des schon etwas in die Jahre gekommenen Kadjar durch den Austral ist kein hastiger Umbruch, sondern die behutsame Erneuerung bestehender Tugenden. Das Längenwachstum um sechs Zentimeter macht in der Außenwirkung nicht viel Unterschied, der Platzgewinn drinnen fällt dank zahlreicher Detailänderungen aber beachtlich aus. Der Austral trägt als Erster das künftige Renault-Gesicht, das im Frühjahr mit dem Konzeptfahrzeug Scenic Vision Premiere feierte: ein weit ausladender Kühlergrill, horizontal geteilt, und bündig integrierte Scheinwerfer. Mit ausgestellten Kotflügeln und Kraftlinien über den Radhäusern sind die Flanken deutlich charaktervoller gestaltet als beim Vorgänger. In den Proportionen hält sich der Austral an den gängigen Mainstream à la VW Tiguan oder Peugeot 3008 – also ein eher kombiartiges Heck mit mehr Raum-Effizienz als sportlicher Note.

Das Cockpit-Layout mit dem L-förmigen Doppel-Display wurde weitgehend vom im Vorjahr präsentierten Megane E-Tech übernommen. Optional kann noch mit einem in der Darstellung konfigurierbaren Head-up-Display aufgerüstet werden. Gehörig nachgebessert wurde bei der Material-Qualität – der Austral bewegt sich hier mit offenporigen Eschenholz-Dekors, satinierten Chromelementen und weichgeschäumten Oberflächen selbst dort, wo sie kaum erwartet werden, eindeutig Richtung Premium. „Esprit Alpine“ ergänzt nun die beiden obersten Ausstattungslinien mit dynamischem Look, erstmals wird dafür das Logo der Sport-Tochter Alpine entliehen.

Beim Motorenangebot hat Renault leider die für diese Fahrzeuggattung eigentlich passendste Variante, den Diesel, ausgemustert. Zur Wahl stehen für den österreichischen Markt nur noch drei Benziner mit unterschiedlicher Hybridisierung: zu 140 PS mit 12-Volt-Mildhybrid, 158 PS mit 48-Volt-Mildhybrid und ein Vollhybrid mit 200 PS Gesamtleistung. 131 davon liefert ein kompakter 3-Zylinder-Benziner, den Rest der E-Motor. Die beiden schwächeren Varianten sind jeweils mit einem 1,3-Liter-Vierzylinder bestückt, im 158-PS-Modell mit stufenloser CVT-Automatik kombiniert.

Die neue, komfortabler arbeitende Multilink-Hinterachse lässt sich in der Top-Motorisierung für 1600 Euro Aufpreis mit der jüngsten Generation der Vierrad-Lenkung 4Control ergänzen. Was nicht nur präziseres Einlenkverhalten und weniger Lenkradarbeit beschert, sondern auch den Wendekreis auf nur 10,1 Meter reduziert. In der Fahrpraxis sind die Vorteile der Vierrad-Lenkung selbst in der kompakten Klasse unbestreitbar: Vor allem im City-Verkehr ermöglicht das System deutlich entspanntere und leichtfüßigere Manöver. Der Vollhybrid entpackt seine 200 PS relativ unspektakulär, angefahren wird immer elektrisch, danach orchestriert die Elektronik das Zusammenspiel der beiden Systeme. Im Handling bleibt der Austral bis an die Grip-Grenzen der Reifen neutral, neigt nur leicht zum Untersteuern und wirkt insgesamt gut ausbalanciert. Trotz der eindeutigen Komfortorientierung verträgt er auch sportlichere Fahrweisen problemlos und ohne nennenswerte Wankbewegungen.

