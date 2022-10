Der nächste Schritt bei WSG-Verteidiger Bacher? Führungskraft!

„Am Anfang war es schon ein wenig ungewohnt“, gestand der 21-Jährige vor dem morgigen Gastspiel (14.30 Uhr, live TT.com-Ticker, Sky) in Graz. „Aber nach ein bis zwei Spielen bin ich da recht gut reingekommen. Ich spiele da, wo mich der Trainer aufstellt.“ Der hat aber längst die nächste Sprosse auf der Karriereleiter im Blick: „Felix wird noch die Schritte in Richtung Führungsspieler machen. Er ist jetzt bereits sehr weit, weil er im Spiel viel verbal coacht“, sagt Silberberger. Und Spieler von dieser charakterlichen Sorte hat die WSG bekanntlich nicht so viele. Bacher, der nach seiner Zeit beim FC Wacker auch eineinhalb Jahre in Freiburg bei der zweiten Mannschaft (23 Einsätze in der Regionalliga Südwest) spielte und bei der ersten Mannschaft („Streich ist ein Taktikfuchs mit Auge für die Details“) trainierte, hat ja auch schon ein bisschen was gesehen. Nächste Station? Die Merkur Arena in Graz.