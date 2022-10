Sebastian Kurz steigt bei Pflege-Start-Up „HeldYn" ein

Wien – Ziemlich genau ein Jahr nach seinem Rückzug als Kanzler hat Sebastian Kurz (ÖVP) am Samstag erneut Einblick in sein privatwirtschaftliches Tun gegeben: Mit seiner Investment-Gesellschaft „AS2K", die er gemeinsam mit Investor Alexander Schütz betreibt, steigt Kurz bei der Pflegeplattform „HeldYn" ein. Nach dem Engagement beim steirischen Start-Up „SkinScreener" ist dies eine weitere Beteiligung des früheren ÖVP-Chefs im Gesundheits- und Pflegebereich.

„HeldYn" will eine „innovative Plattform für häusliche Pflege" sein, die mit wenigen Klicks pflegebedürftige Menschen mit professionellen Pflegekräften und Therapeuten zusammenbringen soll. Das Konzept zeige „neue Wege in der Pflege auf", meinte Kurz in einer Aussendung.