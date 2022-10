Maseratis neuer GranTurismo fährt auch vollelektrisch

Ulm – Eines müssen die Branchenkenner der Stellantis-Tochtermarke Maserati einfach lassen: Schöne Autos können die Italiener bauen. Jüngstes Beispiel für Ästhetik vom Feinsten ist die neue GranTurismo-Generation, die Maserati in dieser Woche offiziell enthüllte. Eine lange flache Motorhaube, flankiert von abgehobenen Radhäusern/Kotflüglen, prägt das Bild, dazu kommen ein schöner Dachschwung, ausladende Schultern und ein prägnant erscheinender Kühlergrill.

Erneut betont Maserati – auch erwartungsgemäß – die Verknüpfung von dynamischem Fahrverhalten mit Langstreckentauglichkeit, ein GranTurismo eben. Der kann einerseits auf bewährte Verbrennungsmotoren bauen, andererseits auf alternative Antriebe. Für jene, die dem Konventionellen zugeneigt sind, bringen sich zwei V6-Nettuno-Turbobenziner in Stellung. Sie leisten entweder 490 oder 550 PS.

Eine andere Art des sehr zügigen Vorankommens wählt die Folgore-Version: Sie ist mit drei Elektromotoren versehen, darüber hinaus mit einem 92,5-kWh-Lithium-Ionen-Akku. Die Aggregate leisten zusammen 760 PS und dürften eine rasante Gangart in Aussicht stellen.

Entwickelt hat Maserati den neuen GranTurismo im Innovation Lab in Modena, in Produktion geht das Fabrikat in Mirafiori/Turin – Maserati betont nicht ohne Stolz das „rein Italienische“. Zu den technischen Highlights abseits der Aggregate zählen unter anderem die Verwendung von Leichtbaumaterialien (Aluminium, Magnesium, höchstfeste Stähle) und die Kreation eines veränderten Herstellungsprozesses.