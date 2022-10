Audi RS4 und RS5: Heiz-Zuschuss aus Ingolstadt

Ronda – Zu wenig Straßen-Performance konnte man Audi RS4 und RS5 mit deren 450 PS und 600 Newtonmetern Drehmoment schon bisher nicht nachsagen. Ein bisserl was geht aber immer noch und statt schnöde bei der Leistung aufzurüsten, bietet Audi mit dem Competition-Paket, vor allem aber mit dessen Erweiterung Competition Plus, klassische Tuning-Maßnahmen, mit denen die Fahrdynamik auch ohne Power-Zuwachs deutlich verbessert wird. Es wird also nicht an der PS-Schraube gedreht, dafür aber an so ziemlich jeder anderen.

Womit bereits das Stichwort für das eigentliche Kernthema gefallen ist: Was tatsächlich in praktisch jedem Radius an Tempo gefahren werden kann, hat schon etwas von Verhöhnung der Physik. Kommandos von Pedalen oder Volant werden in Echtzeit umgesetzt – klar, präzise und mit keinem Gedanken daran, dass hier eigentlich über 1,7 Tonnen in Bewegung gehalten werden. Die im Paket enthaltene Anhebung auf 290 km/h Top-Speed und nur noch 3,8 Sekunden für den Hunderterspurt sind als pure Ansage zwar beeindruckend, viel essenzieller ist aber der Tempolevel, der laufend gehalten werden kann. Die Bestückung mit P-Zero Corsa von Pirelli hilft dabei natürlich auch eifrig mit, im Sportmodus ist außerdem der Schalttakt der Automatik „artgerecht“ angepasst. Statt effizientem Gangwechsel steht hier das volle Ausschöpfen der Kraftströme im Mittelpunkt – also kein zwanghaftes Hochschalten, sondern Ausdrehen bis zur optimalen Power-Übernahme in den nächsten Gang. Auch beim Verzögern bleiben die RS jetzt auf der optimalen Fahrstufe für die jeweilige Kombination aus Tempo und Drehzahl – sie sind also am Kurvenausgang immer im richtigen Gang, das sonst ein wenig lästige Nachsortieren entfällt völlig. Das Quattro-Sportdifferenzial mit Torque Splitter zur Kraftoptimierung an beiden Hinterrädern erledigt dann den Rest – nämlich Traktion am äußersten Limit, ohne Eingriffe des ESP, weil die Steuerung selbst aktiv bis an die Schlupfgrenzen gehen kann.