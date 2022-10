Polizei macht Millionen-Drogenfund auf Sizilien

Catania – Die italienische Polizei hat auf Sizilien Kokain im Wert von mehreren Millionen Euro sichergestellt. Polizisten der Guardia di Finanza und des Zolls fanden die Pakete im Hafen der ostsizilianischen Großstadt Catania in einem Überseecontainer aus Ecuador, in dem tropische Früchte lagerten, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Den Beamten fiel demnach eine unregelmäßige Schweißnaht auf dem Dach des Containers auf, die sich von Feuerwehrleuten öffnen ließ.