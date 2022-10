UNO: Kampf gegen sexuelle Ausbeutung von Kindern verstärken

Symbolfoto. © AFP/Tabassum

New York – Die Vereinten Nationen haben die Staaten zu verstärkten Bemühungen gegen Kinderhandel und sexuelle Ausbeutung Minderjähriger aufgerufen, wie Kathpress berichtet. Mit Blick auf die Nachhaltigkeitsziele der „Agenda 2030" müssten diese Probleme angegangen werden, um eine Welt zu schaffen, in der kein Kind zurückgelassen wird, erklärte UNO-Expertin Mama Fatima Singhateh am Freitagabend vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York.

„Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-Pandemie, langwierige Konflikte, Klimawandel und Katastrophen haben das Problem vergrößert, die Anfälligkeit von Kindern für Verkauf und sexuelle Ausbeutung verschärft und die Kinderschutzsysteme enorm belastet", so die UNO-Sonderberichterstatterin über Kinderhandel und sexuelle Ausbeutung Minderjähriger. „Wir erleben Rückschläge bei den Erfolgen, die beim Erreichen der Ziele für nachhaltige Entwicklung erzielt wurden", mahnte Singhateh.

Die 2015 in der „Agenda 2030" festgeschriebenen 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung seien „ein entscheidender Meilenstein, um die verschärften Ungleichheiten und die Anfälligkeit der am stärksten gefährdeten Kinder für Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung anzugehen", so die Expertin.

Millionen von Kindern auf der ganzen Welt seien aufgrund vielfältiger Formen der Diskriminierung, etwa aufgrund von Geschlecht, Behinderung, ethnischer Herkunft oder Identität, einem hohen Risiko ausgesetzt, Opfer von Verkauf und sexueller Ausbeutung zu werden, heißt es in Singhatehs Bericht. Diese Risiken würden durch die Situation ihrer Familien und ihrer Betreuung sowie ein unreguliertes digitales Umfeld weiter verstärkt. Besonders verletzlich seien Kinder in Armut, auf der Flucht, in ländlichen, indigenen oder marginalisierten Gemeinschaften und von Konflikten, Katastrophen oder Kinderarbeit betroffene Heranwachsende.

