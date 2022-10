So läuft der Wahlsonntag ab: Pfunds wählt am frühsten, Innsbruck am längsten

Mehr als 10.090 Wahllokale gibt es bei der Bundespräsidentenwahl. Anders als früher sperren jetzt in Zeiten der Briefwahl die ersten Wahllokale „erst“ um 6.00 Uhr früh auf – und auch das nur einzelne, nämlich in Pfunds , Euratsfeld und Wiener Neustadt (beide Niederösterreich), wie aus der vom Innenministerium veröffentlichten Liste hervorgeht.

Einige wenige Wahllokale öffnen eine halbe Stunde später – in Tirol kann man in Brixen, Ellbögen, Fließ, Nauders, Pettneu/Arlberg, Prutz, Rinn, Schönwies, Tulfes und Westendorf ab 06.30 Uhr seine Stimme abgeben.

In den Landeshauptstädten kann – abgesehen von Bregenz (13.00 Uhr) – überall bis 16.00 Uhr gewählt werden, auch in einigen sonstigen größeren Städten. Viele Wahllokale in kleinen Gemeinden im ländlichen Raum sperren aber schon zu Mittag oder kurz nach Mittag zu – und einige (oft in Altenheimen) sind kürzer geöffnet, etwa von 8.00 bis 10.00 Uhr.