Bist du in guter Verfassung? Das große Quiz zur Angelobung von Van der Bellen

Seit dem 9. Oktober haben die Österreicher:innen einen neuen, alten Bundespräsidenten. Alexander Van der Bellen stellte sich der Wiederwahl und setzte sich gegen sechs Konkurrenten durch. Am 26. Jänner fand seine Angelobung statt. Doch wie kennst ihr seine Vorgänger, deren Aufgaben und die Bundespräsidentenwahl allgemein? Und wie fit seid ihr in Sachen Verfassung? Finde es in unserem Quiz heraus.