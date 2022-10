Bist du in guter Verfassung? Das große Quiz zur Bundespräsidenten-Wahl

Am 9. Oktober ist es wieder so weit. Die Österreicher:innen wählen den nächsten und vielleicht neuen Bundespräsidenten. Doch wie gut kennst du die ehemaligen Amtsinhaber, deren Aufgaben und die Wahl allgemein? Und wie fit bist du in Sachen Verfassung? Finde es in unserem Quiz heraus.