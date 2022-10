Erfolg in Wien: Zweiter Sieg im zweiten Spiel für Hypo Tirol

Innsbruck – Der Auftakt in die neue Saison ist bei Hypo Tirol Volleyball geglückt. Die Innsbrucker feierten gestern mit dem 3:1 (20, -25, 20, 21) bei Sokol/Wien den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel in der Austrian Volley League (AVL). Einzig den zweiten Satz musste Hypo Tirol nach einem harten Kampf in der Posthalle an die Hausherren abgeben. Bei Hypo fehlte der brasilianische Diagonal-Angreifer Juan Weber. Zum Auftakt hatte man Hartberg 3:0 besiegt. „Wir nehmen die drei Punkte gerne mit. Optimal war das heute nicht“, bilanzierte Headcoach Stefan Chrtiansky und ergänzte: „Wir haben teilweise zu verhalten und passiv gespielt. Das darf uns in Ried nächste Woche nicht passieren. Aber gut. Es sind drei Punkte.“ Am Samstag wartet das Spiel gegen den UVC Ried/Innkreis. (rost)