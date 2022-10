Tiroler Studie belegt "Bergsucht" bei regelmäßigen Bergsteigern

In der Studie, an der auch die Technische Universität München beteiligt war, hat das Team um Studienleiterin, Psychiaterin und Neurologin Katharina Hüfner Fragebögen verwendet, die in ähnlicher Form auch für "andere verhaltensgebundene Süchte" bereits zum Einsatz kamen. "Es ging in der Studie auch darum, Faktoren wie "sensation seeking" oder Effekte des Bergsteigens auf die Emotionsregulation genauer zu beleuchten", betonte die Studienleiterin im APA-Interview.