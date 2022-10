Hurrikan "Julia" bewegt sich Richtung Ostküste Mittelamerikas

Mexiko-Stadt – Der Tropensturm "Julia" hat sich am Samstagabend in einen Hurrikan verwandelt und steuert jetzt auf die Karibikküste Nicaraguas zu. "Lebensbedrohliche Sturzfluten und Schlammlawinen sind durch starke Regenfälle über Zentralamerika und Südmexiko bis Anfang nächster Woche möglich", teilte das U.S. National Hurricane Center (NHC)am Samstag mit.