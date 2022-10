Fit im Kopf: Warum wir Gehirn und Gedächtnis trainieren sollten

Er kennt das nicht: Manchmal ist unser Hirn wie ein Sieb. Wichtige Prüfungen oder Vorträge stehen an, aber das Gelernte will einfach nicht hängen bleiben. Warum das Gehirn in manchen Situationen nicht speichert, wie man auch im Alter noch neuronale Vernetzungen erzeugen kann und was Aufmerksamkeit damit zu tun hat, weiß Gedächtnistrainer Claudius Schlenck.