Wahltag ist da: Ein Amtsinhaber und seine sechs Herausforderer

Will Alexander Van der Bellen heute alles klarmachen, braucht er mehr als 50 Prozent der Wählerstimmen.

Wien – Heute, Sonntag, sind mehr als 6,3 Millionen Österreicherinnen und Österreicher aufgerufen, ein neues Staatsoberhaupt zu wählen. Knapp nach 17 Uhr wird die erste Hochrechnung veröffentlicht. Und dann sollte die interessierte Bevölkerung eine erste Antwort bekommen auf die einzig spannende Frage des heutigen Tages: Wird Amtsinhaber Alexander Van der Bellen bereits heute alles klarmachen können und aufgrund einer absoluten Mehrheit der Stimmen für eine zweite Amtszeit als Bundespräsident gewählt werden – oder sollen sich die Meinungsforscher getäuscht haben und wird es in vier Wochen zu einer Stichwahl der beiden Bestplatzierten kommen?

Noch nie traten bei einer Hofburg-Wahl so viele Kandidaten an. Neben dem Amtsinhaber stehen die Namen von sechs Männern auf dem Stimmzettel. Und den Herausforderern ist eines gemeinsam: Sie wollen Van der Bellen in eine Stichwahl zwingen.