Diesmal soll Graz für die WSG Tirol doch eine Reise wert sein

"Das wird für uns die ultimative Herausforderung", weiß Trainer Thomas Silberberger. "Sturm ist im Spiel gegen den Ball aktuell noch intensiver unterwegs als Red Bull." Man trifft ohne Frage auf einen formstarken Gegner: Die letzte Niederlage in der Liga gab es am 20. August gegen den LASK, das letzte Gegentor eine Woche später gegen Rapid: "Es ist eine ähnlich hohe Hürde wie der LASK, wenn nicht noch höher."

Es wird also eine ähnliche "Mentalität" wie beim 4:1 in Pasching brauchen. Eine Mission, die definitiv mit einer veränderten Mannschaft angegangen wird. Denn Lautaro Rinaldi fällt heute ebenso aus wie Julius Ertlthaler. Womit der Fokus in der Offensive auch wieder auf Tim Prica liegen wird. Gegen Rapid (0:5) hatte es der Schwede nicht in den Kader geschafft. Das lag freilich auch an der Legionärsregel. Dass der 21-Jährige im Vergleich zu den ersten Runden aber zuletzt ohnehin ein Schatten seiner selbst war, hat auch der Youngster akzeptiert und verstanden: "Wir haben ihm Videos gezeigt und sind überzeugt, dass wir wieder den Tim Prica der ersten fünf Runden sehen werden."