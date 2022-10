Kunsthalle beim bilding in Innsbruck: Spezieller Ort für erhellende Pausen

Eigenhändig restauriert von elf bis 16 Jahre alten TeilnehmerInnen eines Workshops, in dem es um Architektur und Malerei gegangen ist. Anstatt die hier entstandenen kleinen Acrylbildchen als subversive Intervention im Stadtraum zu streuen, wird die neue „Kunsthalle“ nun mit einer von ihnen kuratierten und gestalteten Schau eröffnet. Nachdem sie das kleine, auf Stelzen gestellte Häuschen nicht nur weiß ausgemalt und mit einem neuen Boden bestückt haben, sondern auch – um allen Missverständnissen vorzubeugen – an eine der Außenfronten mit bleiernen Buchstaben das Wort „Kunsthalle“ geschrieben haben.

Und dieses einzigartige, auf „Menschenkinder“ zugeschnittene Zentrum für Kunst und Kreativität wächst ständig. Seit Kurzem gibt es etwa ein Architekturstudio, in dem zwei Architekten ganz konkrete Projekte aus ihrer Praxis mit den Jugendlichen auf Augenhöhe durchdeklinieren. Bereits im Juli hat auch die neue „Artistin in residence“, die international umtriebige 26-jährige ukrainische Grafikerin Kristina Kapeljuh, ihre Druckwerkstatt eröffnet. Um sich sofort aktiv beim sommerlichen „bilding grenzenlos“ einzubringen. Wo die Hälfte der 300 Plätze für Kinder mit Flüchtlingshintergrund reserviert waren. Mit dem Ziel, über das gemeinsame kreative Tun zusammenzufinden, was den Kids auch über Sprachgrenzen hinweg mühelos gelingt. Diesen Sommer aktiv unterstützt durch sechs Studierende an der Wiener Akademie der bildenden Künste aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen.