Vom Alter bis zur Stimmzettel-Reihung: Das sind die Besonderheiten der BP-Wahl

Außerdem müssen Bewerber älter sein als für ein Nationalratsmandat. Um in die Wiener Hofburg – den Amtssitz – einzuziehen, muss man spätestens am Tag der Wahl 35 Jahre alt werden (passives Wahlrecht). Mitbestimmen dürfen wie bei allen anderen Wahlen alle Österreicher und Österreicherinnen, die spätestens am Wahltag ihren 16. Geburtstag feiern. Aktiv und passiv gilt, dass das Wahlrecht zum Nationalrat gegeben sein muss, also ein Richter es nicht aufgrund einer strafrechtlichen Verurteilung aberkannt hat. An der Wahl teilnehmen dürfen Staatsbürger mit Hauptwohnsitz im Lande bzw. Auslandsösterreicher, die in die Wählerevidenz eingetragen sind.