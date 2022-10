Der Kürbisbauer aus Haiming: Christians Gespür für ein vielfältiges Gemüse

In der Mitte der großen Rasenfläche, auf welcher die unterschiedlichsten Sorten zum Anbeißen sauber und ordentlich sortiert ausliegen, steht Bio-Gemüsebauer Christian Kopp und erfreut sich am Treiben der Burschen. Kurz darauf berät er deren Oma bezüglich Auswahl.

Immerhin bietet der 54-Jährige auf dem Areal vor „Christl’s Hof“ in Haiming 130 verschiedene Kürbissorten an. Sie alle hat er gesät, geerntet, persönlich ansprechend angeordnet und mit Preisschildern versehen.

Kopp kennt die Vorzüge seiner Kürbis-Speisesorten. Ein Wissen, das er sich in 25 Jahren Schritt für Schritt angeeignet hat. Anfangs baute er nur Gartenkürbisse für Schweinefutter an, mittlerweile setzt er jährlich auf sechs Hektar Land im Mai Kerne ein. Das ist ein Zehntel der gesamten Kürbis-Anbaufläche Tirols. Je nach Saison ernten er und seine Helfer bis zu 60 Tonnen.

Die ersten Sorten, 60 Tage nachdem der Kern zu sprießen begonnen hat, die letzten noch einmal 60 Tage später. „Weil der Hokkaido in nur 60 Tagen schnell reift, wurde er vom Handel von Beginn an so gehypt“, informiert Kopp. Ein weiterer Pluspunkt der bei uns als dunkelorange bekannten Frucht (in Asien auch andersfarbig) ist: Die Schale kann mitgegessen werden.