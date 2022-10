20-Jähriger lag auf Autobahn in Mallorca und wurde von Auto überrollt

Palma – Ein 20-jähriger Deutscher ist auf einer Autobahn beim Ballermann auf Mallorca von einem Auto überfahren worden und umgekommen. Wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag bestätigte, habe der Urlauber am Samstagabend aus unbekannter Ursache auf der an dieser Stelle unbeleuchteten Autobahn gelegen, als er von einem Richtung Palma fahrenden Auto überrollt wurde. Der Fahrer wählte den Notruf, aber das Rettungsteam konnte nur noch den Tod des Deutschen feststellen, wie ein Polizeisprecher sagte.