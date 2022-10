15-Jähriger von schulfremden Buben in Wörgl in der Klasse verprügelt

Wörgl – Ein 15-Jähriger ist Freitagvormittag von zwei schulfremden Buben im Alter von 13 und 15 Jahren in seiner Klasse an der Handelsakademie (HAK) in Wörgl verprügelt worden. Er musste verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden, bestätigte eine Sprecherin der Polizei einen Bericht der Kronen Zeitung (Sonntagsausgabe) gegenüber der APA. Die beiden einheimischen Angreifer wurden wegen Körperverletzung angezeigt, so die Polizei.