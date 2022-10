Zwei Jugendliche verprügelten 15-Jährigen in Wörgler Schule

Wörgl – Ein 15-Jähriger ist Freitagvormittag von zwei schulfremden Buben im Alter von 14 und 15 Jahren in seiner Klasse an der Handelsakademie (HAK) in Wörgl verprügelt worden. Die beiden Angreifer betraten gegen 10.40 Uhr das Schulgebäude, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Lehrer verweigerte den Burschen dann den Zutritt zum Klassenraum und forderte das Duo auf, die Schule zu verlassen.