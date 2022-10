Nordkorea setzte Raketentests fort: Japan und die USA besorgt

Der Raketentest am Sonntag war bereits der siebente binnen zwei Wochen.

Tokio – Nordkorea hat seine Raketentest-Serie fortgesetzt. Das Land feuerte am Sonntag zwei ballistische Raketen in Richtung des Japanischen Meeres ab, teilten benachbarte Länder mit. Es war bereits der siebente Test binnen zwei Wochen. Japan und die USA zeigten sich beunruhigt. Aus Südkorea hieß es, die schnelle Abfolge von Tests könnte darauf hindeuten, dass Nordkorea womöglich auf seinen ersten Atomtest seit 2017 zusteuere. Vorbereitungen werden bereits seit Monaten beobachtet.

Beide am Sonntag abgefeuerten Raketen hätten eine Höhe von 100 Kilometern erreicht und seien 350 Kilometer weit geflogen, sagte der japanische Verteidigungsminister vor Journalisten. Derzeit werde untersucht, um welchen Raketentyp es sich handle. Es bestehe die Möglichkeit, dass sie von U-Booten abgefeuert worden seien. Sie seien vor Japans ausschließlicher Wirtschaftszone niedergegangen.

Am Dienstag war eine von Nordkorea abgefeuerte ballistische Rakete erstmals seit fünf Jahren über Japan geflogen, bevor sie in den Pazifischen Ozean stürzte. Der Abschuss löste Alarm aus, die Bevölkerung wurde aufgefordert, Schutz zu suchen.

Nordkorea bezeichnete die Raketentests der vergangenen Tage am Samstag als Selbstverteidigungsmaßnahme gegen direkte Bedrohungen durch die USA. Die Sicherheit seiner Nachbarn sei nicht gefährdet. Die USA und Südkorea hatten am Freitag ein gemeinsames Seemanöver abgehalten, an dem auch ein US-amerikanischer Flugzeugträger beteiligt war.