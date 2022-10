Tweet mit Coming-Out von Casillas sorgte für Wirbel: „Konto gehackt"

Madrid – „Konto gehackt. Zum Glück alles in Ordnung", schrieb der 41-Jährige am Sonntag auf Twitter. Zuvor hatte ein Tweet von Casillas für Wirbel gesorgt. „Ich hoffe, ihr respektiert mich: Ich bin schwul. Schönen Sonntag", war auf dem Twitter-Account des Ex-Profis zu lesen. Nach etwa einer Stunde wurde der Tweet wieder gelöscht.

„Entschuldigung an alle meine Follower", schrieb Casillas in seinem zweiten Tweet. „Und natürlich auch Entschuldigung an die LGTB-Gemeinde." Für die beiden Tweets über das vermeintliche Coming-out wurden Casillas und Puyol sofort heftig kritisiert.