Unterstützung für Van der Bellen in Tirol über dem Bundesschnitt

Innsbruck – Mit laut vorläufigem Auszählungsstand 59,56 Prozent – ohne Wahlkarten – liegt die Unterstützung für Amtsinhaber Alexander Van der Bellen in Tirol am Sonntagabend über dem Bundestrend (55,95 Prozent). In seiner Heimatgemeinde Kaunertal im Bezirk Landeck konnte der Amtsinhaber gar über 88 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen. FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz belegte mit 18,21 Prozent den zweiten Platz im Bundesland und ließ die anderen Mitstreiter weit hinter sich.