„Die Jüdin von Toledo“: Das böse Erwachen vom Rausch der Nacht

Florian Granzner spielt die Titelrolle der lebenshungrigen Jüdin Rahel. Mit ihrer Unbeschwertheit rüttelt sie an den Konventionen der Zeit.

Innsbruck – Franz Grillparzer (1791–1872) gilt als Klassiker des dramatischen Fachs. Doch anders als Schiller oder Goethe, dessen „Faust“ unablässig an irgendeinem Schauspielhaus unter regem Publikumsandrang ausgefahren wird, ist Grillparzer kein ausgewiesener Kassenmagnet: zu schwere Kost! Auch bei der Premiere seines Trauerspiels „Die Jüdin von Toledo“ bleibt vorgestern Samstag im Großen Haus des Tiroler Landestheaters jeder vierte Platz leer.

Jetzt wagt man sich also in Innsbruck an das Stück. Rudolf Frey führt Regie. Er kennt das Landestheater bestens, hat er hier doch schon Molières „Der Menschenfeind“ und Schillers „Kabale und Liebe“ auf die Bühne gebracht. Frey übernimmt im Herbst 2023 die Intendanz der Vereinigten Bühnen Bozen. Die dortige Noch-Chefin Irene Girkinger wechselt ja mit demselben Datum ans Tiroler Landestheater, wo sie Johannes Reitmeier beerbt.