Daniel Landau: „Engagiere mich für Thema, nicht für eine Regierung“

In Summe geht es um mehr als 16.000 Leute. Kindergarten- und Schulplätze sind zu organisieren. Eine Hotline dazu gibt es. „Die ist selbst nach mehr als sechs Monaten immer noch gut nachgefragt“, sagt Landau. Auch über die Botschaft und die Honorarkonsulate gebe es Informationen. „Bei den 16- bis 18-Jährigen sind noch wenige in Ausbildung, weil es da keine Unterrichtspflicht mehr gibt“, erläutert Landau. „Ein Teil meiner Aufgabe ist es, mit den Behörden Modelle zu entwickeln, um zu Lösungen zu kommen. Eine Möglichkeit sind Übergangslehrgänge, um die deutsche Sprache zu vermitteln. Und Orientierung in Richtung Berufsschulen, aber auch Gymnasien und HTLs zu geben.“ Mit dem gleichen Ziel würden etwa in Wien „Polyklassen“ für 15-Jährige eingerichtet. „Ich hoffe für die achten Klassen auf eine Online-Matura. Da verhandeln wir gerade noch.“ Und Landau appelliert an die Verantwortlichen im Bund und an jene in den Bundesländern: „Nur wer sicher wohnt, kann gut lernen. Ich habe die Sorge, dass weitere Menschen aus der Ukraine nach Österreich kommen müssen, weil die Quartiere in Polen und Rumänien, wo jetzt etliche Flüchtlinge sind, nicht winterfest sind.“