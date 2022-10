6:3-Sieg von Kitzbühel gegen Rittner Buam: „Sind auf dem richtigen Weg"

Im abschließenden Drittel lief der EC Kitzbühel am Samstag zur Hochform auf. Dank toller Moral konnte der Eishockey-Zweitligist in der Alps Hockey League gegen die Rittner Buam einen 1:3-Rückstand in einen 6:3-Heimsieg verwandeln. Woran auch Topscorer Joonas Niemelä maßgeblich beteiligt war. „Er arbeitet sehr professionell und ist ein Vorbild für alle anderen“, freute sich Kitzbühel-Headcoach Marco Pewal für den 25-jährigen Doppeltorschützen.