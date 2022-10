Die Krisen und wie sie uns prägen: Das war „Tirol Live“

In Tirols Altenheimen hat die Pandemie Todesopfer gefordert, aber auch viele einschneidende Maßnahmen für die HeimbewohnerInnen, die Pflege und die Angehörigen gebracht. Wie sich das alles auf die psychische Gesundheit der älteren Menschen bis heute auswirkt, erzählte Michael Mattersberger in „Tirol Live“. Er ist Psychologe bei der Gesundheitsschmiede Tirol.

Ebendie lädt am Freitag zur Herbsttagung nach Innsbruck ein. Den Anteil der HeimbewohnerInnen mit psychischen Erkankungen stuft Mattersberger als hoch ein. Damit müssen auch die Angehörigen und die Pflege zurechtkommen. Noch dazu, wo es an Personal in den Heimen mangelt.