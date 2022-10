E-Bike-Diebstahl in Kitzbühel: 20.000 Euro Schaden

Kitzbühel – Enormen Schaden richteten Einbrecher in der Nacht auf Sonntag in Kitzbühel an: Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu der Gemeinschaftsgarage mehrerer Wohnhäuser und stahlen daraus sieben E-Bikes, ein Mountainbike und einen Katalysator. Der Gesamtschaden liegt bei rund 20.000 Euro. Die Polizei bittet unter Tel. 059133/7200 um Hinweise. (TT.com)