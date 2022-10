Brautpaar in Salzburg bestohlen: Sämtliche Hochzeitsgeschenke weg

Zell am See – Im Salzburger Pinzgau hat es für ein einheimisches Brautpaar an seinem Hochzeitswochenende ein böses Erwachen gegeben. Den frisch vermählten Eheleuten wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag sämtliche Hochzeitsgeschenke gestohlen. Die Präsente waren nach der Übergabe in einem Auto gelagert worden, das auf einem öffentlichen Parkplatz neben einem Hotel abgestellt war. Als das Brautpaar am nächsten Tag das Fahrzeug öffnete, war es komplett leer geräumt.