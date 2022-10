Lugner wünscht sich Lady Gaga als Opernball-Begleitung: „Die wird wohl nicht kommen"

Wien – Bauunternehmer Richard Lugner ist für diverse Dinge bekannt: Für seinen Spitznamen „Mörtel", den tierischen Kosenamen, die er seinen stets deutlich jüngeren Freundinnen verpasst – und selbstredend für den Wiener Opernball. Seit Jahrzehnten sorgt im Vorfeld der Veranstaltung vor allem die Frage für Aufsehen, welche prominente Dame er im Schlepptau haben wird. Der Bild am Sonntag hat Lugner, der am kommenden Dienstag 90 Jahre alt wird, nun verraten, welchen Weltstar er sich für den anstehenden Opernball wünschen würde.

„Die Lady Gaga wäre toll. Aber die wird wohl nicht zu mir kommen", zeigt sich Lugner realistisch. „Da müsste ich ihr wohl meine Lugner City überschreiben." In der Tat dürfte Lady Gaga, die neben ihrer Gesangskarriere längst auch als erfolgreiche Schauspielerin in Hollywood fußgefasst hat, nicht auf die Gage angewiesen sein, die es für einen Kurzbesuch auf dem Wiener Opernball gibt.

Wofür Lugners Stargäste der vergangenen Jahre neben Glamour und Aufsehen zumeist gesorgt haben, ist jede Menge Drama. 2014 lotste er etwa It-Girl Kim Kardashian nach Wien, die sich nach ihrem Kurzbesuch über rassistische Entgleisungen vor Ort beschwerte. Skifahrerin Lindsey Vonn sollte laut Lugner 2020 an seiner Seite in der Loge sitzen, sagte dem Vorhaben aber wenig später selbst in aller Öffentlichkeit ab. Die italienische Schauspielerin Ornella Muti wurde als kurzfristiger Ersatz vorgestellt.

Traditionell findet der Wiener Opernball am Donnerstag vor dem Aschermittwoch statt. 2023 würde dies der 16. Februar sein. Wer „Mörtel" dann begleiten wird, steht noch in den Sternen – auch in Bezug auf sein Privatleben: „Ich [bin] aktuell Single", so Lugner zur BamS. Genaue Vorstellungen für eine zukünftige Dame an seiner Seite hat er aber: „So ab 40 Jahren sollte sie sein und einen Geschäftssinn haben." (TT.com)