Thiem im Expresstempo ins Achtelfinale von Gijon

Gijon – Dominic Thiem hat die erste Hürde beim ATP-250-Turnier in Gijon im Expresstempo gemeistert. Der 29-jährige Niederösterreicher, der in Spanien dank seines geschützten Rankings im Bewerb steht, fertigte am Montag einen seiner Lieblings-Gegner, den Portugiesen Joao Sousa, nach nur 61 Minuten mit 6:2,6:0 ab. Thiem trifft nun nicht vor Mittwoch entweder auf den als Nummer 8 gesetzten Spanier Albert Ramos-Vinolas oder den US-Amerikaner Marcos Giron.