Mindestens elf Tote durch Hurrikan "Julia" in Mittelamerika

Durch den Hurrikan "Julia" sind in Mittelamerika offiziellen Angaben zufolge mindestens elf Menschen ums Leben gekommen, acht weitere Menschen wurden vermisst. In El Salvador starben fünf an Rettungsarbeiten beteiligte Soldaten, vier weitere Tote wurden in Guatajiagua östlich von San Salvador sowie im Südosten des Landes gemeldet. In Honduras gab es zwei Todesfälle, nachdem ein Boot wegen hoher Wellen gekentert war.