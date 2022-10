Ort zum Schießen & Lustwandeln im Kaiserjägermuseum

Freiherr von Roßbach (1789–1867) und seinem Album widmet das Kaiserjägermuseum am Bergisel eine kleine Sonderausstellung. © Maria Kirchner

Von Edith Schlocker

Innsbruck – Die schwarze Augenbinde, die Freiherr Heinrich von Roßbach auf einem Gemälde von Georg Wachter über seinem linken Auge trägt, verleiht dem hoch dekorierten, etwas blasiert dreinschauenden Kaiserjäger das Flair eines Draufgängers. Was der gebürtige Mainzer auch gewesen sein dürfte, der bereits 15-jährig der österreichischen Armee beitrat, fünf Jahre, bevor er 1809 in der Schlacht bei Aspern sein linkes Auge verlieren sollte.

Warum das Kaiserjägermuseum am Innsbrucker Bergisel Roßbach eine kleine Sonderausstellung widmet, erklärt sich dadurch, dass dieser zwischen 1838 und 1846 Kommandant des Tiroler Kaiserjäger-Regiments war. Als der er den Bergisel mehr und mehr von einem Kriegsschauplatz in einen sentimentalen Erinnnerungsort an diesen bzw. ein attraktives Naherholungsgebiet für die Innsbrucker Bevölkerung verwandelt hat.

Indem er einen durch seine feine Durchwegung zum Lustwandeln taugenden Park angelegt hat, bestückt mit exotischen Bäumen und steinernen Obelisken. Aber auch ein Wach- und Schützenhaus wurde gebaut, eine Kegelbahn angelegt, eine große Schaukel aufgestellt. Unter Heinrich von Roßbach, der 1868 in Innsbruck im Alter von 78 Jahren gestorben ist und am Pradler Militärfriedhof seine letzte Ruhestätte fand, wurde aber auch das Gebäude des heutigen Kaiserjägermuseums im Wesentlichen errichtet.

Das Eintauchen in alte biedermeierliche Zeiten erleichtern besonders die schön gerahmten Aquarelle und Druckgrafiken bzw. in Vitrinen gelegte Objekte des so genannten „Roßbach-Albums“, das das Tiroler Landesmuseum 2011 erworben hat. Und dem in den Adelsstand erhobenen Offizier wahrscheinlich 1846 als Ehrengabe anlässlich seines Ausscheidens aus dem aktiven Militärdienst geschenkt worden ist.

Auf einer – natürlich – Biedermeierbank sitzend, kann der Ausstellungsbesucher/die Ausstellungsbesucherin alle 46 Seiten dieses Albums per Tablet virtuell durchblättern. Um sich in biedermeierlichen Idyllen wiederzufinden, in denen nicht nur gefeiert, sondern auch viel zum Spaß geschossen worden ist und Hunde ganz offensichtlich zum guten Ton gehört haben. Es gibt in der kleinen Schau aber auch so manch Kurioses zu entdecken. Etwa ein geschnitztes und bemaltes Tischkehrset, bei dem der Besen eine ganz im Stil der Zeit gewandete noble Dame ist.