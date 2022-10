Bundespräsident trifft heute den Bundeskanzler, Dankesworte an Kaunertaler

Wien – Die Wahl ist geschlagen. Schon im ersten Wahlgang konnte der amtierende Bundespräsident Alexander Van der Bellen seine Wiederwahl klarmachen. Eine Stichwahl ist nicht notwendig. Mit „Stolz und Demut“ erfülle es ihn, dass „ich in meiner Heimat, im Kaunertal, so eine unglaubliche Anzahl an Stimmen erhalten habe. Das ist schon etwas ganz Besonderes für mich – im Kaunertal wurde mir als Flüchtlingskind vor vielen Jahrzehnten eine Heimat geschenkt und vor einigen Jahren habe ich sogar die dortige Ehrenbürgerschaft verliehen bekommen. Ich bedanke mich bei allen Kaunertalerinnen und Kaunertalern, dass sie so großes Vertrauen in mich haben.“