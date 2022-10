38.763 Euro Spendengelder: Mehr als 1000 Menschen liefen in Elmen für die kleine Elisa

Elmen – „Wenn so ein schreckliches Unglück passiert, dann muss man einfach zusammenrücken.“ Dieser Satz war Samstagnachmittag auf dem Areal des Fußballplatzes ein Dauerbrenner. Denn das Schicksal der kleinen Elisa aus Elmen bewegt.

Es war der 13. April dieses Jahres, der die Zeit in der kleinen Lechtalgemeinde stillstehen ließ. Ein Großvater war mit seinen beiden Enkelkindern auf einem Quad eine Böschung hinuntergestürzt. Das ältere der beiden Mädchen blieb nahezu unverletzt, der Opa verstarb, Elisa (3) erlitt bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen. 13 Wochen musste sie auf der Intensivstation verbringen. Jetzt wird sie in einem speziellen Reha-Zentrum in Salzburg therapiert und kämpft sich zurück ins Leben – Schritt für Schritt.