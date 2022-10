Nach der Wahl ist vor der Maskenpflicht: Entscheidung „bis spätestens 23. Oktober"

Kritik gibt es am Gesundheitsminister und seiner Partei: Man habe aus taktischem Kalkül mit der erneuten Maskenpflicht zugewartet.

Kaum war die Wahl geschlagen, tat Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer via Puls24 kund, dass Masken in Innenräumen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und im Lebensmittelhandel wieder verpflichtend sein werden.