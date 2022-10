Wlazny und die Dreier-Koalition: Warnsignal für SPÖ, Grüne und NEOS

Wien – Der Wahltag war so gewöhnlich wie schon lange keiner mehr. Die einzige Sensation war, dass Dominik Wlazny bei seinem ersten Antritt den dritten Platz errang – und das ohne große Parteien, ohne große Boulevardblätter oder Milliardäre, die ihn unterstützten. Nun fragen sich Polit-Beobachter, welche Folgen der Achtungserfolg von Wlazny hat. „Wie es weitergeht, weiß ich nicht“, sagte der Gründer der Bierpartei noch am Wahlabend. Ob das wirklich so ist, darf angezweifelt werden. Wlazny alias Marco Pogo lässt nämlich via soziale Netzwerke gleichzeitig wissen: „Ich hab Bock drauf, zu gestalten und anzupacken. Es macht mir Spaß.“ Seit dem Abend ruft er seine Sympathisanten auf, Mitglied seiner „Bewegung“, der Bierpartei, zu werden.