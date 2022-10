Wahlkarten verfestigten Van der Bellens Erfolg, Wlazny auch in Tirol auf Platz 3

Wien – Die Auszählung der über 800.000 Wahlkarten verzögerte sich. Zwei Bezirke in Oberösterreich zählten bis in die späten Abendstunden aus. Letzten Endes brachten die Wahlkarten leichte Verschiebungen zur Hochrechnung vom Sonntag. So landete Dominik Wlazny österreichweit auf dem dritten Platz – und die Wahlkarten verfestigten den Wahlerfolg für Amtsinhaber Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Er erreichte inklusive der ausgezählten Wahlkarten österreichweit 56,69 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag damit bei 65,19 Prozent.