11,5 Millionen Euro für neue ÖBB-Stellwerke in Stams und Silz

In Stams und in Silz baut die Bahn neue, elektronische Stellwerke (ESTW) ein. Die Bauarbeiten werden 11,5 Mio. Euro kosten. © ÖBB

Stams, Silz – Die ÖBB-Bahnhöfe in Stams und Silz erhalten neue, elektronische Stellwerke (ESTW). Damit kann die Bahninfrastruktur zukunftsweisend aufgestellt werden, schließlich gehen mit dem Modernisierungsschub auch Erneuerungen von Signalanlagen, Kabelwegen und Sicherungsanlagen einher. „Mit der Inbetriebnahme im November 2023 wird der Bereich Stams und Silz von der ÖBB-Betriebsführungszentrale in Innsbruck ferngesteuert“, so die Bahn via Presseaussendung.

Entgeltliche Einschaltung

Die Arbeiten würden vorerst im kommenden Monat bis voraussichtlich 17. November stattfinden, so die ÖBB. Dabei nutze man die Zugpausen in den Abend- und Nachtstunden. Jeweils zwischen 22 Uhr Abend und 5 Uhr Früh werde gebaut. An Wochenenden werden Kabelquerungen und Signalfundamente errichtet. Weitere Nachtschichten sind in den Monaten März und April 2023 geplant. Die Anrainerinformation für diese Monate werde separat versendet.