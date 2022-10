Bauwirtschaft fordert politische Maßnahmen

Steigende Material-, Lohn- und Energiekosten erschweren die Situation am Bau zunehmend und lassen die Bauwirtschaft immer mehr unter Druck geraten. Während vergangene Krisen bis dato gut weggesteckt werden konnten und sich die Auftragslage zurzeit noch positiv präsentiert, bereitet insbesondere der Blick auf das nächste Jahr Sorge, wie Landesinnungsmeister Anton Rieder schildert: „So wie es derzeit aussieht, steht uns ein herausforderndes Jahr 2023 bevor.“ Sowohl im Privatbereich als auch im Gewerbe- und Industriebau würde sich eine konjunkturelle Abkühlung anbahnen, vor allem aber würden die massiven Preissteigerungen den sozialen Wohnbau an seine Grenzen bringen. Damit die Bautätigkeit im Land gesichert bleibt und man negative Auswirkungen auf Einzelpersonen und Unternehmen möglichst vermeidet, müsse man jetzt handeln. Die Landesinnung Bau Tirol sieht die politischen Akteure unter Zugzwang und fordert Maßnahmen, die der drastischen Entwicklung entgegenwirken.

Einerseits macht sich die Landesinnung bereits seit Jahren für die Einführung einer digitalen Baueinreichung stark. „Durch die Digitalisierung können Projekte schneller und somit auch kostengünstiger umgesetzt werden. Entsprechende Software-Produkte gibt es bereits. Jetzt geht es darum, die Abwicklung in der Praxis zu testen“, erklärt Rieder. Viele Aufträge im sozialen Wohnbau stehen derzeit in der Warteschleife. „Die exorbitant gestiegenen Kosten können weder in der Wohnbauförderung untergebracht werden noch zu leistbarem Wohnraum führen“, lautet der aktuelle Befund des Landesinnungsmeisters. Der vorgegebene Kostendeckel wurde zwar maximiert, aber dieses Entgegenkommen des Landes wird laut Rieder nicht ausreichen, um baureife Projekte in die Tat umzusetzen. „Wir fordern eine Anhebung der Wohnbauförderung um zusätzliche 15 Prozent, damit sämtliche Sozialwohnbauten in der öffentlichen Hand sofort auf Schiene gebracht werden können“, so Rieder. Außerdem brauche es dringend Verträge mit variablen Preisen. Nur durch ein Umdenken im Bereich von Festpreisregelungen kann garantiert werden, dass die Bauunternehmer nicht allein auf den Mehrkosten sitzen bleiben. „Bei den Bauverträgen mit fixierten Festpreisen muss die durch höhere Gewalt ausgelöste Krisensituation zu einer Vertragsanpassung auf Basis einer indexbasierten Vergütung führen“, erklärt Rieder weiter.